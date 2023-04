Atelier « Start from Scratch » Pioneer DJ pour les DJ débutantes La Machine du Moulin Rouge, 10 mai 2023, Paris.

Le mercredi 10 mai 2023

de 14h00 à 20h00

.Public adolescents adultes. gratuit sous condition

Gratuit sur inscription

Places limitées

Pioneer DJ révèle la date de son nouvel atelier ”Start from Scratch” dédié aux DJ débutantes, qui se déroulera à La Machine mercredi 10 mai 2023, en partenariat avec la plateforme « Connect’her ».

Réservé aux femmes et aux personnes et non-binaires, cet atelier proposera une introduction au DJing, afin de prolonger et célébrer la Journée internationale des droits des femmes, qui a eu lieu le mercredi 8 mars 2023.

Jusqu’à 20 places sont disponibles pour chaque atelier, avec les thématiques suivantes : Introduction au DJing, Introduction au scratch et Introduction à la production musicale – qui se concentre sur la manière de faire avancer sa carrière dans l’industrie musicale (en DJing ou autre). Les personnes participant aux ateliers apprendront à utiliser le matériel Pioneer DJ, en étant guidées par des artistes internationales, des écoles de DJing et des expert.e.s des produits Pioneer DJ.

L’intention de Pioneer DJ, avec le programme Start From Scratch, est de soutenir les minorités et communautés sous-représentées. Notre objectif est de créer un espace sûr et productif pour aider les talents à évoluer. Pioneer DJ s’est engagé à assurer une plus grande diversité dans notre secteur, et des études ont montré que de tels événements ciblés aidaient à améliorer les choses et à réduire le fossé.

Toutes les infos, dates, horaires, lieux des ateliers et inscriptions sur:

https://www.pioneerdj.com/en-gb/landing/start-from-scratch/

À propos de la Journée internationale des droits des femmes

La Journée internationale des droits des femmes est une journée mondiale mettant à l’honneur les réussites sociales, économiques, culturelles et politiques des femmes. Cette journée est aussi un appel à agir pour arriver plus rapidement à la parité des sexes. On assiste tous les ans, à cette occasion, à une activité importante à travers le monde, avec de nombreux événements et rassemblements pour célébrer les réussites des femmes et demander l’égalité.

Retrouvez plus d’informations sur : https://www.un.org/fr/observances/womens-day

Les créations Pioneer DJ / L’art du mix pour tous

Inspirées des gammes professionnelles, les créations de Pioneer DJ développées pour le grand public offrent des possibilités sans limites pour s’initier à l’art du mix et une liberté créative ultra performante pour se perfectionner. Avec un savoir-faire unique, des fonctionnalités inédites et une qualité sans précédent, les contrôleurs, les casques et les enceintes créés par Pioneer DJ s’adaptent à tous les budgets pour offrir une expérience ultime à tous les amateurs de DJing et de musique en général.

La Machine du Moulin Rouge 90 Boulevard de Clichy 75018 Paris

Atelier Start from Scratch by Pioneer DJ