Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Atelier > Stage poterie (pour adultes) Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Catégories d’évènement: Manche

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Atelier > Stage poterie (pour adultes) Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 29 octobre 2021, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. Atelier > Stage poterie (pour adultes) 2021-10-29 14:00:00 – 2021-10-29 18:00:00 Villedieu-les-Poêles 4 Place du Pussoir Fidèle

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche Sabine Tominez vous initie aux techniques de la poterie. Pour les adultes uniquement.

Prochaines sessions : vendredi 29 octobre et samedi 30 octobre de 14h à 18h.

Tarif : 50€, matériel et cuisson inclus. Inscriptions : 06 27 70 93 63 Sabine Tominez vous initie aux techniques de la poterie. Pour les adultes uniquement.

Prochaines sessions : vendredi 29 octobre et samedi 30 octobre de 14h à 18h.

Tarif : 50€, matériel et cuisson inclus. Inscriptions : 06 27 70 93 63 atleierpotethique@gmail.com +33 6 27 70 93 63 Sabine Tominez vous initie aux techniques de la poterie. Pour les adultes uniquement.

Prochaines sessions : vendredi 29 octobre et samedi 30 octobre de 14h à 18h.

Tarif : 50€, matériel et cuisson inclus. Inscriptions : 06 27 70 93 63 dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Autres Lieu Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Adresse Villedieu-les-Poêles 4 Place du Pussoir Fidèle Ville Villedieu-les-Poêles-Rouffigny lieuville 48.83909#-1.22297