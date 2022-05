Atelier-stage “Enluminure médiévale”

Atelier-stage "Enluminure médiévale", 13 août 2022

2022-08-13 – 2022-08-14 Comme les moines, initiez-vous à l'enluminure médiévale grâce aux explications de Héloïse Audry. Vous serez transporté au XVe siècle avec l'aide d'un atelier d'enlumineur reconstitué et incollable sur les techniques d'enluminure. Avec Parchemin et par Pot par Héloïse Audry.

