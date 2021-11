[ATELIER] Stage découverte du systema La Maison des métallos, 27 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 27 novembre 2021

de 11h à 17h

payant

Vous voudriez marcher tranquille, léger, la nuit sans avoir à hanter les salles de muscu ? Le systema, art martial russe, est pour vous.

Le systema est un art martial russe complet qui forge un corps solide et un esprit de combattant. Il peut être pratiqué à tout âge et ne nécessite ni expérience préalable, ni condition physique particulière. Les entraînements ont lieu sans distinction de niveaux, de sexe, d’âge ou de poids. Alors, on respire on se relaxe, on se met en mouvement et en posture… On est prêt·e·s avec Aziz Drabia, à faire face aux situations violentes avec confiance. Et oui !

Le samedi 27 novembre de 11h à 17h avec une pause déjeuner

A partir de 14 ans, aucun prérequis nécessaire

Une proposition de Systema Grand Nord avec Aziz Drabia

Animations -> Atelier / Cours

La Maison des métallos 94 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011

2 : Couronnes (216m) 3 : Parmentier (312m) Ligne 96



Contact : Maison des métallos 0148058827 reservation@maisondesmetallos.org https://www.maisondesmetallos.paris/fr/ https://www.facebook.com/maisondesmetallos https://twitter.com/MaisonMetallos0147002520 reservation@maisondesmetallos.org

Animations -> Atelier / Cours Insolite;Sport

Date complète :

2021-11-27T11:00:00+01:00_2021-11-27T17:00:00+01:00

Maison des métallos / Systema Grand Nord