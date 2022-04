Atelier/ stage de peinture à l’aquarelle Lescar, 13 juin 2022, Lescar.

Atelier/ stage de peinture à l’aquarelle chemin Lasbourdette Lac des carolins Lescar

2022-06-13 10:00:00 – 2022-09-10 13:00:00 chemin Lasbourdette Lac des carolins

Lescar Pyrénées-Atlantiques Lescar

EUR 15 80 Association Art et Environnement

Ateliers / Stages de peinture à l’aquarelle sur papier sec en plein air en présence et avec les conseils de Cécile Van Espen, aquarelliste.

Matériel non fourni sauf pour une première expérience

Prévoir : tabouret, chapeau, eau et torchon

Association Art et Environnement

Ateliers / Stages de peinture à l’aquarelle sur papier sec en plein air en présence et avec les conseils de Cécile Van Espen, aquarelliste.

Matériel non fourni sauf pour une première expérience

Prévoir : tabouret, chapeau, eau et torchon

+33 6 84 85 97 86

Association Art et Environnement

Ateliers / Stages de peinture à l’aquarelle sur papier sec en plein air en présence et avec les conseils de Cécile Van Espen, aquarelliste.

Matériel non fourni sauf pour une première expérience

Prévoir : tabouret, chapeau, eau et torchon

C Van Espen

chemin Lasbourdette Lac des carolins Lescar

dernière mise à jour : 2022-04-09 par