Atelier/ Stage de danse Ordonnac, 30 avril 2022, Ordonnac.

Atelier/ Stage de danse Ordonnac

2022-04-30 – 2022-04-30

Ordonnac Gironde Ordonnac

40 EUR La compagnie PulsionL propose un atelier/ stage de danse sur le thème “Comment être une femme aujourd’hui ?”.

Autour de la pièce (IM) Parfaites, la chorégraphe, danseuse et pédagogue vous

embarquera dans son univers corps et voix par la transmission chorégraphique et théâtrale et la recherche de votre propre mouvement.

A l’issue du stage, un temps d’échanges sous forme de discussion/débat vous sera proposé.

Stage adulte à partir de 14 ans. Tous niveaux.

Sur réservation.

+33 6 78 14 11 39

Cie PulsionL

Ordonnac

