Atelier-Stage « ART & FOI, L’ART RELIGIEUX APRÈS LE CONCILE DE TRENTE. L’ICONOGRAPHIE APRÈS LE CONCILE DE TRENTE » Orléans – La Source, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Orléans.

Atelier-Stage « ART & FOI, L’ART RELIGIEUX APRÈS LE CONCILE DE TRENTE. L’ICONOGRAPHIE APRÈS LE CONCILE DE TRENTE »

du lundi 5 juillet au vendredi 9 juillet à Orléans – La Source

ART & FOI, L’ART RELIGIEUX APRÈS LE CONCILE DE TRENTE. « L’ICONOGRAPHIE APRÈS LE CONCILE DE TRENTE » ou « Comment le concile de Trente a bouleversé et métamorphosé l’iconographie traditionnelle religieuse et profane depuis le Moyen Ậge et la Renaissance, mais a également été générateur de thèmes inédits » Stages en visioconférences sur une plateforme via internet.

90 € les 15 h de stage

Atelier-Stage « ART & FOI, L’ART RELIGIEUX APRÈS LE CONCILE DE TRENTE. L’ICONOGRAPHIE APRÈS LE CONCILE DE TRENTE »

Orléans – La Source Orléans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

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