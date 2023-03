Staff Baumann, 50 ans déjà ! Atelier Staff BAUMANN, 31 mars 2023, Fénay.

Staff Baumann, 50 ans déjà ! 31 mars – 2 avril Atelier Staff BAUMANN

Nous vous invitons à découvrir le seul atelier de staff de la région, qui propose la création d’ornements et d’éléments de décoration intérieure, au-delà les prérogatives habituelles de plâtre traditionnel, stuc plâtre et chaux, moulage statuaire, etc…. Nous laissons à nos confrères plaquistes le soin de mettre en œuvre les missions de plâtrerie sèche, en plaques cartonnées bien connues…

Pratiquant un métier peu connu appartenant à la famille des métiers du bâtiment et des métiers d’art, le plâtrier staffeur ornemaniste va créer des ouvrages à caractère architectural et décoratif, pour nourrir les murs et surtout les plafonds, soulignant l’identité du bâti qui accueille les travaux ainsi réalisés en harmonie. Jamais vraiment renouvelés comme pourraient l’être des ouvrages issus du monde de l’industrie, nos travaux, presque toujours à caractère unique, imaginés et fabriqués en nos ateliers le sont en étroite collaboration avec des architectes créatifs et sensibles. C’est donc souvent un échange, une collaboration, une volonté de parfaite intégration dans un environnement dédié qui régissent les rapports entre prescripteurs et artisans que nous sommes. La meilleure récompense étant le sourire de nos clients, une fois le travail réalisé.

Le staff est un composite « plâtre et filasse végétale » mis au point au cours du XIXème siècle, lorsque les compagnons d’alors, souhaitant optimiser leurs fabrications, eurent l’idée de créer des moules en plâtre pour éditer des copies parfaitement conformes aux originaux, nous étions à cette époque dans une abondance d’ornements jamais retrouvée, dont l’apogée fût très certainement la période dite « haussmannienne », nous apprécions encore aujourd’hui les singularités de cette période qui donnaient du sens aux intérieurs, le plâtre participant de façon prégnante au langage des belles demeures, des beaux appartements.

Le staff est donc un mélange de plâtre, qui est issu de la cuisson à basse température du gypse (rien à voir avec la cuisson de chaux par exemple, qui demande beaucoup plus d’énergie) et de fibres végétales, en filasse le plus souvent, en chanvre et surtout en sisal. Parfois la toile de jute, tissée, entrait dans la composition de ce staff dont le nom aux origines incertaines viendrait du vieux français « estoffer » pour certains, ou d’un mot allemand « staffieren » (garnir, orner) pour d’autres, nous n’avons pas de certitudes sur le sujet !

La découverte d’un atelier comme le nôtre peut éveiller la curiosité d’un public jeune, les techniques de moulage pouvant parfois avoir un caractère ludique, et puis « mettre les mains dans le plâtre », c’est forcément rigolo, n’est-ce pas ? Nous ne garantissons pas que les habits noirs de nos visiteurs resteront immaculés après la visite de l’atelier, nous déclinons toute responsabilité (sourire).

Soyez les bienvenus chez Staff Baumann, l’entreprise qui depuis 50 ans, participe à donner du sens à de beaux intérieurs, souvent classiques dans l’univers de la restauration du Patrimoine, ou très contemporains et sublimés par les formes sensuelles ou complexes, la lumière indirecte, l’acoustique, et bien sûr : la peinture, touche finale qu’il appartiendra aux peintres ou peintres-décorateurs de mettre en oeuvre.

A bientôt à Fénay, Dijon Sud (route de Seurre)

Atelier Staff BAUMANN 2 rue du moulin des étangs 2100 FENAY Fénay 21600 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.staffbaumann.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T09:00:00+02:00 – 2023-03-31T20:30:00+02:00

2023-04-02T09:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

plâtre staff

JF Mauchamp