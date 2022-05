Atelier sportif : travail de course Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Hermanville-sur-Mer

Atelier sportif : travail de course Hermanville-sur-Mer, 5 juillet 2022, Hermanville-sur-Mer. Atelier sportif : travail de course place du Courbet Sur la plage devant le poste de secours n°1 Hermanville-sur-Mer

2022-07-05 19:15:00 – 2022-07-05 20:15:00 place du Courbet Sur la plage devant le poste de secours n°1

Team Hermanville-sur-Mer vous propose des ateliers sportifs sur la plage. Ils sont adaptés à tous niveaux et dans un esprit sportif et décontracté. 
Adapté à tous les publics à partir de 11ans.

