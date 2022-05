Atelier : SPIPOLL (Suivi photographique des insectes pollinisateurs)

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 (du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h) ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédant l’atelier. SPIPOLL est un outil de détermination interactif des insectes pollinisateurs. Ce programme de sciences participatives original est basé sur la photographie numérique. Choisissez un type de plante en fleur, puis photographiez-la pendant 20 minutes… SPIPOLL est un outil de détermination interactif des insectes pollinisateurs. Ce programme de sciences participatives original est basé sur la photographie numérique. Choisissez un type de plante en fleur, puis photographiez-la pendant 20 minutes avec tous les insectes venant y butiner. Cet outil original vous propose d’identifier vous-même les insectes observés grâce à la communauté des participants qui est là pour vous aider. Le mercredi 14 septembre de 14h à 16h – Rendez-vous à l’Alvéole 13.

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 (du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h) ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédant l’atelier. dernière mise à jour : 2022-05-11 par

