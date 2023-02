ATELIER SPEEDRUN Bibliothèque Benjamin Rabier Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

ATELIER SPEEDRUN Bibliothèque Benjamin Rabier, 15 avril 2023, Paris.

de 13h00 à 17h00

Le samedi 15 avril 2023

de 10h30 à 13h00

gratuit

NUMOK 2023 : Venez découvrir le SpeedRun avec l’association Le French Restream ! Le SpeedRun consister à terminer des jeux vidéo le plus rapidement possible. C’est possible avec tous les jeux et notamment dans les jeux rétros ! L’association Le French Restream sera là pour vous présenter et vous expliquer cette discipline et vous proposera d’apprendre certaines des techniques utilisées. Plusieurs sessions prévues tout au long de la journée Entrée libre dans la limite des places disponibles, sans inscription Bibliothèque Benjamin Rabier 141, avenue de Flandre 75019 Paris Contact : 01 42 09 31 24 bibliotheque.benjamin-rabier@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/biblirabier/ https://fr-fr.facebook.com/biblirabier/

