Atelier – Speed booking Cerizay Cerizay OT Bocage Bressuirais Cerizay Catégories d’Évènement: Cerizay

Deux-Sèvres

Atelier – Speed booking Cerizay, 14 février 2023, Cerizay OT Bocage Bressuirais Cerizay. Atelier – Speed booking 10 Rue du Chat Botté Bibliothèque Cerizay Deux-Sèvres Bibliothèque 10 Rue du Chat Botté

2023-02-14 20:00:00 – 2023-02-14 21:00:00

Bibliothèque 10 Rue du Chat Botté

Cerizay

Deux-Sèvres Cerizay Célibataire, délaissé.e par votre partenaire, amoureux des livres? Venez échanger sur vos coups de coeur le jour de la St Valentin pour une rencontre littéraire assurée.

Adultes. Sur réservation. Célibataire, délaissé.e par votre partenaire, amoureux des livres? Venez échanger sur vos coups de coeur le jour de la St Valentin pour une rencontre littéraire assurée.

Adultes. Sur réservation. +33 5 49 80 07 34 Bibliothèques Agglo Bocage Bressuirais pixabay

Bibliothèque 10 Rue du Chat Botté Cerizay

dernière mise à jour : 2022-12-31 par OT Bocage Bressuirais

Détails Catégories d’Évènement: Cerizay, Deux-Sèvres Autres Lieu Cerizay Adresse Cerizay Deux-Sèvres OT Bocage Bressuirais Bibliothèque 10 Rue du Chat Botté Ville Cerizay OT Bocage Bressuirais Cerizay lieuville Bibliothèque 10 Rue du Chat Botté Cerizay Departement Deux-Sèvres

Cerizay Cerizay OT Bocage Bressuirais Cerizay Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cerizay-ot-bocage-bressuirais-cerizay/

Atelier – Speed booking Cerizay 2023-02-14 was last modified: by Atelier – Speed booking Cerizay Cerizay 14 février 2023 10 Rue du Chat Botté Bibliothèque Cerizay Deux-Sèvres Cerizay Cerizay, Deux-Sèvres Deux-Sèvres OT Bocage Bressuirais

Cerizay OT Bocage Bressuirais Cerizay Deux-Sèvres