Atelier Spectacul’Air au cinéma Rue du Théâtre, 1 mars 2023, Hendaye Hendaye Tourisme & Commerce Hendaye.

Atelier Spectacul’Air au cinéma

Cinéma les Variétés Rue du Théâtre Hendaye Pyrénées-Atlantiques Rue du Théâtre Cinéma les Variétés

2023-03-01 14:30:00 – 2023-03-01

Rue du Théâtre Cinéma les Variétés

Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Hendaye

Le film d’animation Titina narre l’aventure d’Umberto Nobile, ingénieur aéronautique italien et concepteur de dirigeables, et Roald Amundsen dans leur expédition vers le Pôle Nord.

Si la fiction permet de s’interroger sur le monde qui nous entoure, les sciences elles, permettent d’y apporter des réponses ! Associer un atelier-spectacle sur l’air et un film d’animation, c’est ce que nous a proposé le CINA, l’association des cinémas indépendants de Nouvelle-Aquitaine.

Spectacul’Air est une animation show, créée par l’Espace Mendès France de Poitiers, qui explore le monde invisible des particules gazeuses. Les participants découvrent et expérimentent les propriétés de l’air et des gaz grâce à un grand nombre d’expériences ludiques et originales.

Thèmes abordés : atmosphère, vide, pression, température, azote, gaz carbonique, physique.

Le film d’animation Titina narre l’aventure d’Umberto Nobile, ingénieur aéronautique italien et concepteur de dirigeables, et Roald Amundsen dans leur expédition vers le Pôle Nord.

Si la fiction permet de s’interroger sur le monde qui nous entoure, les sciences elles, permettent d’y apporter des réponses ! Associer un atelier-spectacle sur l’air et un film d’animation, c’est ce que nous a proposé le CINA, l’association des cinémas indépendants de Nouvelle-Aquitaine.

Spectacul’Air est une animation show, créée par l’Espace Mendès France de Poitiers, qui explore le monde invisible des particules gazeuses. Les participants découvrent et expérimentent les propriétés de l’air et des gaz grâce à un grand nombre d’expériences ludiques et originales.

Thèmes abordés : atmosphère, vide, pression, température, azote, gaz carbonique, physique.

+33 5 59 20 61 18

Lacq Odyssée

Rue du Théâtre Cinéma les Variétés Hendaye

dernière mise à jour : 2023-02-24 par Hendaye Tourisme & Commerce