Atelier Spectacle Son « Compose ta musique de Film » Yssingeaux Yssingeaux Catégories d’évènement: Haute-Loire

Yssingeaux

Atelier Spectacle Son « Compose ta musique de Film » Yssingeaux, 15 février 2022, Yssingeaux. Atelier Spectacle Son « Compose ta musique de Film » Yssingeaux

2022-02-15 15:00:00 15:00:00 – 2022-02-15 16:30:00 16:30:00

Yssingeaux Haute-Loire Yssingeaux Atelier interactif de création musicale et de découverte de la composition d’une œuvre musicale pour le cinéma mediationculturelle@yssingeaux.fr +33 4 71 65 79 25 Yssingeaux

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Yssingeaux Autres Lieu Yssingeaux Adresse Ville Yssingeaux lieuville Yssingeaux Departement Haute-Loire

Yssingeaux Yssingeaux Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yssingeaux/

Atelier Spectacle Son « Compose ta musique de Film » Yssingeaux 2022-02-15 was last modified: by Atelier Spectacle Son « Compose ta musique de Film » Yssingeaux Yssingeaux 15 février 2022 Haute-Loire Yssingeaux

Yssingeaux Haute-Loire