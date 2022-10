ATELIER-SPECTACLE PASS PASS LE MIC

2022-10-19 14:00:00 14:00:00 – 2022-10-19 16:00:00 16:00:00 Un atelier pour les 12-20 ans animé par Rachid Wallas & DJ Spaig. Donnez-nous des mots, un thème, des idées, des samples, un style et nous écrivons, nous composons et enregistrons sur scène en direct live. Vous recevez le titre après l’atelier animé par Rachid Wallas & DJ Spaig. Dans le cadre du projet destiné aux adolescents « Je vais bien tout va bien » porté par le Point Accueil Écoute Jeunes sur l’estime de soi. Gratuit sur inscription(s) : paej@contrecourantmjc.fr paej@contrecourantmjc.fr +33 3 29 84 43 47 https://www.contrecourantmjc.fr/ dernière mise à jour : 2022-10-13 par

