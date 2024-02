Atelier-spectacle contes et légendes pour le spectacle du 24 août Sainte-Brigitte, vendredi 16 février 2024.

Se mettre en mouvement, oser prendre la parole, improviser, choisir son texte, l’adapter à soi, l’interpréter, et vivre l’aventure jusqu’au bout, devant un public. Spectacle itinérant, lors de la Randonnée Gourmande nocturne organisée par l’Association des Sangliers de Quénécan le 24 août 2024 en association avec Les Cartes Blanches. Ce spectacle sera rejoué lors des Journées du Patrimoine (Septembre 2024) Les Contes et les Légendes seraient de Basse Bretagne et d’Ailleursme Ce projet est en train de naître. Il sera ce que nous en ferons ! Alors, rejoignez-nous !

1 week-end par mois

– 18 novembre 14h-17h30 / 19 novembre 10h-15h30

– 13 janvier 14h-17h30 / 14 janvier 10h-15h30

– 17 février 14h-17h30 / 18 février 10h-15h30

– 16 mars 14h-17h30 / 17 mars 10h-15h30

– 13 avril 14h-17h30 / 14 avril 10h-15h30

– 25 mai 14h-17h30 / 26 mai 10h-15h30

– 22 juin 14h-17h30 / 23 juin 10h-15h30

Spectacle le 24 août 2024

Tarifs 200 euros + adhésion 15 euros étudiant / demandeur d’emploi 180 euros + adhésion 15 euros

Adolescents à partir de 16 ans et adultes .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 14:00:00

fin : 2024-03-17 17:30:00

Sainte-Brigitte 56480 Morbihan Bretagne

