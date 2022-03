Atelier “Spécial Cirque” Ramatuelle Ramatuelle Catégories d’évènement: Ramatuelle

Var

Atelier “Spécial Cirque” Ramatuelle, 6 mars 2022, Ramatuelle. Atelier “Spécial Cirque” Salle “Le Garage” Avenue Clemenceau Ramatuelle

2022-03-06 – 2022-03-06 Salle “Le Garage” Avenue Clemenceau

Ramatuelle Var Atelier créatif pour les enfants sur le thème du Cirque.

Lors de cet atelier, les enfants choisiront entre deux réalisations :

Fabrication d’un chapeau de Clown, à partir de 4 ans,

Fabrication de balles de jonglage, à partir de 6 ans Salle “Le Garage” Avenue Clemenceau Ramatuelle

