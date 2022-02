ATELIER « SOUS LA LUMIÈRE DES VITRAUX » Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Maison Folie Hospice d'Havré, le mercredi 16 février à 14:00

Parent – enfant à partir de 5 ans Durée 1h30 Cette visite-atelier au cœur de la chapelle de l’hospice vous permettra de retracer l’histoire du lieu et du vitrail, puis de mettre en œuvre les principes de cet art du verre et de la lumière lors d’un atelier ludique.

2.65€ / personne

VOYAGE AU PAYS DES MINITOS – Dans le cadre de Lille 3000 – Utopia

2022-02-16T14:00:00 2022-02-16T15:30:00

