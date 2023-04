Atelier sound design Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Atelier sound design Médiathèque Françoise Sagan, 19 avril 2023, Paris. Le mercredi 19 avril 2023

de 17h00 à 19h00

.Public enfants adolescents. A partir de 10 ans. gratuit

Comment, d’un simple bip, faire comprendre à un joueur que le mob est mort, que la quête est terminée, ou qu’il vient de trouver un objet légendaire ? De Mario et ses boîtes-surprise à Zelda et son légendaire jingle d’ouverture de coffre, le jeu vidéo est à la pointe du sound design. A ton tour de jouer avec les sons ! Comment ajouter des sons à un mini-jeu de plateforme ? Comment accompagner les différentes actions d’un personnage (sauter, marcher, attraper des pièces, gagner le niveau, mourir, etc.) ?

Réponses durant cet atelier (pas besoin de savoir coder). À l’issue des 2 heures, chacun repartira avec une version consultable en ligne de son mini-jeu sonorisé. Cet atelier sera animé par Jean-Yves Gratius, professeur de Musique Assistée par Ordinateur au Conservatoire de musique Hector Berlioz dans le 10ème arrondissement. https://www.paris.fr/evenements/festival-numok-2023-30680 Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris Contact : 01 53 24 69 70 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr

