Ateliers / Portes ouvertes Atelier Souffle d’Ange, 1 avril 2023, Marguerittes.

Ateliers / Portes ouvertes 1 et 2 avril Atelier Souffle d’Ange

Les ateliers proposés sont organisés dans le cadre de l’association Souffle d’Ange qui propose des ateliers d’apprentissages d’arts plastiques (dessin, peinture, encre, pastels, fusain, aquarelle, etc.) pour enfant, adolescents et adultes tout au long de l’année. (ils sont accessibles sur inscription par téléphone uniquement.) Dans le cadre de cet événement des Journées européennes des métiers d’arts l’association souhaite participer à la mise en lumière de la pratique artistique et du développement des activités créatives.

Ateliers de découvertes de l’origami, animés par Corinne Jacquemin Origamiste intervenante venant spécialement pour l’événement de Dieulefit dans la Drôme. Différents modèles seront proposés en fonction des tranches d’âge. Le pliage de l’origami est un art ancestral qui demande dextérité, patience et concentration.

L’origine de l’Origami et d’où ça vient concrètement ?

L’Origami vient du mot “oru” qui veut dire plier et “kami” qui veut dire papier. Cet art, de plier du papier nous vient directement de Chine où il est très populaire. La date de son invention est approximative, mais l’Origami est certainement apparu vers le VIème siècle. L’Origami provient de Chine, mais a été transporté très vite au Japon par des moines Bouddhistes. Cet art a eu rapidement un grand succès et c’est déployer à travers le monde à une vitesse grand-V séduisant petit et grand.

Les modèles (fleurs, animaux, divers) seront guidés pas à pas aux participants, les sujets seront des animaux. Il s’agit de sublimer le papier pour créer de jolie création en 3D.

5 ateliers seront proposés dans cette discipline :

1er avril 10h/11h30 atelier origami parent/enfant

1er avril 14h / 15h30 atelier origami 6/12ans

1 avril 16h / 17h30 atelier origami 6/12 ans

2 avril 10h / 11h30 atelier origami 6/ 12 ans

2 avril 14h / 15h30 atelier ados /adulte

Ateliers de découvertes de Peinture libre inspirée de la pédagogie Arno Stern. Arno Stern est né en 1924 à Kassel (Allemagne), aujourd’hui de nationalité française, Arno Stern est chercheur et pédagogue. Il est le créateur du Closlieu à Paris : accueillant des enfants d’âges divers, cet espace est un havre d’expression personnelle sans contrainte ni compétition. Il est également l’auteur de plusieurs livres, dont Heureux comme un enfant qui peint, Le jeu de peindre, L’âge d’or de l’expression, et son plus récent titre Le servant du Jeu de peindre.L’atelier Souffle d’Ange s’efforce de reproduire un espace de peinture adapté à cette pratique du jeu de peindre. Le dispositif comprend une table palette commune, les participants peignent sur la grande feuille blanche accroché au mur prévu a cet effet. Il s’agit de peindre avec son intuition, laisser aller son expression sans attente ni jugement. L’artiste plasticienne Aurore Gonnot assure le cadre d’encouragement à la découverte de la gestuelle pictural de chacun.2 ateliers de découvertes seront proposés dans cette discipline :

1 avril 10h30/11h30: atelier peinture libre parent enfant

2 avril 10h30/11h30: atelier enfant peinture libre 6-12 ans

D’autre part, aurore Gonnot est créatrice de bijoux en origami japonisant, dans ce cadre de ces journées elle ouvrira son atelier/expo/boutique le 1 et 2 avril de 10h à 18 h pour faire découvrir aux publics ses créations. Elle pourra faire des démonstrations de pliage en miniature pour la création de bijoux. Ces créations sont créer à base de papier traditionnel japonais : le papier washi. Le terme japonais washi (de wa, japonais et shi, papier) désigne l’ensemble des papiers traditionnels fabriqués à partir de longs morceaux d’écorce provenant principalement du kozo (ou mûrier) mais aussi du ganpi ou du mitsumata. Il existe une multitude de papiers aux textures, aux grammages et aux tailles différentes ! Depuis 2014, trois variétés de washi sont classées au patrimoine immatériel de l’humanité de l’UNESCO. Les départements de Fukui, de Mino et de Saitaima sont particulièrement réputés pour leur production de washi.

Le washi fait partie intégrante de la culture japonaise et ses utilisations sont très variées. Il est aussi bien utilisé dans le domaine des arts, de l’architecture que des loisirs créatifs, dans des lieux sacrés type sanctuaires et temples ou encore durant les fêtes traditionnelles.

Il est le fruit d’un long processus de fabrication qui respecte une méthode traditionnelle japonaise appelée nagashizuki. Il est généralement fabriqué durant la période hivernale, au moment où le mûrier perd ses feuilles et où l’air se fait plus sec au Japon. La production de washi peut donc représenter pour certains Japonais un complément de revenus lorsque l’hiver s’installe et qu’il stoppe leurs activités, notamment agricoles. C’est malheureusement une forme d’artisanat qui se perd progressivement, car elle attire peu les nouvelles générations. Ce qui apprécié tout particulièrement, c’est la poésie qui se dégage de ces papiers. Inspirés par la nature et les saisons, la diversité des motifs et des couleurs me fascine ! Les motifs peuvent être fleuris (fleurs de cerisier, de prunier…) mais également représenter des animaux, des personnages ou des objets (grues, poissons, lapins, éventails, ombrelles…) ou des dessins plus graphiques (vagues, étoiles, petits pois…). Une fois les origami plié dans ce petit carré allant 2,5 cm à 4,5 cm de côté, ils sont ensuite vitrifiés un à un au pinceau. Puis Aurore les monte en bijoux en prenant le soin de créer des modèles qu’elles réfléchies et agence au fil de sa créativité. Aurore réalise aussi des cadres décoratifs avec des origamis en grand format. Certains bijoux sont aussi réalisés grâce à des aquarelles unique peinte à la main par Aurore. Un beau travail tout en minutie et en délicatesse à découvrir. (page facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100063952987144, instagram: https://www.instagram.com/souffle_d_ange_creation/?hl=fr)

Atelier Souffle d’Ange 2 rue de l’olivier 30320 Marguerittes Marguerittes 30320 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0664759274 »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100063952987144 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T11:30:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T15:30:00+02:00

origami peinture

© atelier / Gonnot