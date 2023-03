Atelier Sophro’relaxation spécial femme enceinte 4 Route Tarbes Toulouse Saint-Laurent-de-Neste Catégories d’Évènement: Saint-Laurent-de-Neste

Seine-et-Marne

Atelier Sophro’relaxation spécial femme enceinte 4 Route Tarbes Toulouse, 29 mars 2023, Saint-Laurent-de-Neste . Atelier Sophro’relaxation spécial femme enceinte 1er Etage 4 Route Tarbes Toulouse SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Seine-et-Marne 4 Route Tarbes Toulouse 1er Etage

2023-03-29 18:00:00 – 2023-03-29 19:00:00

4 Route Tarbes Toulouse 1er Etage

Saint-Laurent-de-Neste

Seine-et-Marne [ Atelier Sophro’relaxation chez la femme enceinte ] Je te propose un atelier dédié à la femme enceinte afin que tu puisses te détendre et te connecter à ton enfant. Moi-même enceinte de 5 mois, je souhaite te partager mes conseils & astuces pour vivre une grossesse sereine. Grâce à la sophro’relaxation tu pourras apprendre des exercices à utiliser au quotidien pour te détendre et t’épanouir durant ta grossesse tout cela en impliquant ton bébé. 20€ par atelier (réservation obligatoire)

Places limitées à 4 personnes alice.fevre@outlook.fr +33 6 01 68 48 96 https://www.alice-fevre.fr/ 4 Route Tarbes Toulouse 1er Etage Saint-Laurent-de-Neste

dernière mise à jour : 2023-03-02 par

Détails Catégories d’Évènement: Saint-Laurent-de-Neste, Seine-et-Marne Autres Lieu Saint-Laurent-de-Neste SAINT-LAURENT-DE-NESTE Adresse Saint-Laurent-de-Neste Seine-et-Marne 4 Route Tarbes Toulouse 1er Etage Ville Saint-Laurent-de-Neste Departement Seine-et-Marne Lieu Ville 4 Route Tarbes Toulouse 1er Etage Saint-Laurent-de-Neste

Atelier Sophro’relaxation spécial femme enceinte 4 Route Tarbes Toulouse 2023-03-29 was last modified: by Atelier Sophro’relaxation spécial femme enceinte 4 Route Tarbes Toulouse Saint-Laurent-de-Neste SAINT-LAURENT-DE-NESTE 29 mars 2023 1er Etage 4 Route Tarbes Toulouse SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Seine-et-Marne 4 Route Tarbes Toulouse Saint-Laurent-de-Neste Seine-et-Marne

Saint-Laurent-de-Neste Seine-et-Marne