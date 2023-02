Atelier Sophrologie / Yin Yoga Blacourt Blacourt Catégories d’Évènement: Blacourt

Atelier Sophrologie / Yin Yoga, 12 mars 2022, Blacourt

2022-03-12 – 2022-03-12 Blacourt

Oise Blacourt 12 12 12 Atelier Sophrologie / Yin Yoga « libérer les tensions »

le dimanche 26 février de 10h à 12h à la mairie de Blacourt.

Public : + de 16 ans / débutants acceptés Tenue confortable conseillée. Tarif 12€ réservé aux adultes. Réservation obligatoire par SMS 06 11 59 05 43 mail à sophroyin.contact@gmail.com Matériel à prévoir un tapis de yoga ou fitness, une brique, un coussin, une couverture, une balle de tenis (prêt du matériel possible) sophroyin.contact@gmail.com +33 6 11 59 05 43 Blacourt

