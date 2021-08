Ribeauvillé Ribeauvillé Haut-Rhin, Ribeauville Atelier sophrologie pour enfants Ribeauvillé Ribeauvillé Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Atelier sophrologie pour enfants Ribeauvillé, 23 août 2021, Ribeauvillé. Atelier sophrologie pour enfants 2021-08-23 10:30:00 – 2021-08-26 12:00:00

Cet été, aidez votre enfant à tirer le meilleur parti de ses capacités d'imagination, de créativité et de mémorisation avec ces ateliers qui réunissent des exercices de yoga et de méditation. Aidez votre enfant à s'épanouir avec des exercices simples, ludiques et efficaces qui vont aider développer son imagination, concentration et mémoire. +33 6 79 80 27 69

