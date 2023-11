Atelier Sophrologie PARIS 11 APSAP-VP Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le dimanche 03 décembre 2023

de 14h30 à 16h45

.Public adultes. payant Pré-inscription par mail avant le 29/11/2023 Venez chasser les angoisses de l’automne afin de retrouver la sérénité avant Noël ! Dimanche 3 décembre 2023 Deux séances au choix : 1 – « Chasser ses angoisses » de 14h30 à 16h 2 – « Retrouver la sérénité » de 16h15 à 17h45 Au Centre André Chance/ Association APSAP-VP – 12 cour Debille – 75011 PARIS – métro Voltaire Public adultes – Tous niveaux Pré-inscription par mail : infos@apsapvp.fr avant le 29/11/2023 en indiquant la séance choisie Tarifs non-adhérent APSAP-VP saison 23/24 : 20 euros la séance APSAP-VP 12 cour Debille 75011 Paris Contact : https://www.apsapvp.fr/apsap//index.php +33143796987 infos@apsapvp.fr

Catégories d'Évènement: ile de france, Paris
APSAP-VP
12 cour Debille
Paris

