Atelier : Sophrologie Monein Monein OT Coeur de Béarn Monein Catégories d’évènement: Monein

Pyrénées-Atlantiques

Atelier : Sophrologie Monein, 3 février 2023, Monein OT Coeur de Béarn Monein. Atelier : Sophrologie 22 rue du Commerce Centre social et culturel Monein Pyrénées-Atlantiques Centre social et culturel 22 rue du Commerce

2023-02-03 14:00:00 – 2023-02-03 16:00:00

Centre social et culturel 22 rue du Commerce

Monein

Pyrénées-Atlantiques Monein EUR 0 +33 5 59 21 31 30 Centre social et culturel Pixabay

Centre social et culturel 22 rue du Commerce Monein

dernière mise à jour : 2022-12-20 par OT Coeur de Béarn

Détails Catégories d’évènement: Monein, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Monein Adresse Monein Pyrénées-Atlantiques OT Coeur de Béarn Centre social et culturel 22 rue du Commerce Ville Monein OT Coeur de Béarn Monein lieuville Centre social et culturel 22 rue du Commerce Monein Departement Pyrénées-Atlantiques

Monein Monein OT Coeur de Béarn Monein Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monein-ot-coeur-de-bearn-monein/

Atelier : Sophrologie Monein 2023-02-03 was last modified: by Atelier : Sophrologie Monein Monein 3 février 2023 22 rue du Commerce Centre social et culturel Monein Pyrénées-Atlantiques OT Coeur de Béarn Monein Pyrénées-Atlantiques Monein Pyrénées-Atlantiques

Monein OT Coeur de Béarn Monein Pyrénées-Atlantiques