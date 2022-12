Atelier sophrologie et yin yoga Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine Une combinaison de postures, d’exercices de respiration et de visualisation pour savoir gérer ses émotions. Idéal pour décompresser avant ses vacances de Noël.

Atelier en partenariat avec Edwige une sophrologue certifiée Tarif = 40€ Tous niveaux contact@yogissime.fr +33 6 52 03 68 38 http://www.yogissime.fr/ Yogissime 38 Rue du Maréchal Leclerc Dinard

