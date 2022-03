Atelier sophrologie et réflexologie à la Chèvrerit Granville Granville Catégories d’évènement: Granville

Manche

Atelier sophrologie et réflexologie à la Chèvrerit Granville, 20 avril 2022, Granville. Atelier sophrologie et réflexologie à la Chèvrerit La Basle Ferme de la Chèvrerit Granville

2022-04-20 15:00:00 15:00:00 – 2022-04-20 18:00:00 18:00:00 La Basle Ferme de la Chèvrerit

Granville Manche Découverte & bien-être à la ferme de la CHÈVRE RIT à Granville MERCREDI 20 AVRIL | 15H-18H

« Éveil des sens à la ferme”

Célébrons l’énergie du printemps en famille 15h-16h15 : Atelier sophrologie

Myriam vous invite à partager et profiter d’un voyage sensoriel & stimulant, en pleine nature, pour se reconnecter à l’essentiel! 16h15-16h30 : gouter/pause 16h30-17h45 : Atelier réflexologie

Découvrez en famille les bienfaits de l’automassage en réflexologie pour booster santé et bien-être ! Tarif enfant: 15€/enfant (à partir de 8 ans)

Tarif adulte: 35€/personne

Tarif famille (2 enfants + 1 adulte): 60€

