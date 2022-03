Atelier sophrologie et réflexologie à la Chèvrerit Granville, 19 mars 2022, Granville.

Atelier sophrologie et réflexologie à la Chèvrerit La Basle Ferme de la Chèvrerit Granville

2022-03-19 09:30:00 09:30:00 – 2022-03-19 12:30:00 12:30:00 La Basle Ferme de la Chèvrerit

Granville Manche

Découverte & bien-être à la ferme de la CHÈVRE RIT

SAMEDI 19 MARS | 9h30-12h30

« Posture et ancrage à la ferme »

Venez profiter d’une pause et vous ressourcer grâce à la sophrologie et la réflexologie.

09h30-10h45 : Atelier sophrologie

Myriam vous propose une pause détente alliant le souffle et le relâchement musculaire pour se déposer, s’apaiser et se recentrer.

10h45-11h : gouter/pause

11h-12h15 : Atelier réflexologie

Partez à la découverte de la réflexologie et des bienfaits de l’automassage avec Charlène pour apaiser corps & esprit.

Tarif: 40€/personne (adultes uniquement)

Repas possible au restaurant “Les Tables” à la suite de l’atelier (sur réservation).

reflexologiecharlenejames@gmail.com +33 6 72 75 23 70 https://midani-sophrologue.fr/ateliers-evenements/

La Basle Ferme de la Chèvrerit Granville

