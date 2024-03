Atelier sophrologie et méditation 5 Rue de la Pierre Guérande, lundi 25 mars 2024.

Atelier sophrologie et méditation Sophrologie- Méditation : apprivoiser ses émotions, gérer son stress, ses douleurs, et améliorer son sommeil. Méthode intégrative 3M : auto-Massages, Mudras, Méditation. Cours hebdomadaires,… Lundi 25 mars, 16h30 5 Rue de la Pierre Inscription: 5

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-25T16:30:00+01:00 – 2024-03-25T17:30:00+01:00

Fin : 2024-03-25T16:30:00+01:00 – 2024-03-25T17:30:00+01:00

Sophrologie- Méditation : apprivoiser ses émotions, gérer son stress, ses douleurs, et améliorer son sommeil.

Méthode intégrative 3M : auto-Massages, Mudras, Méditation.

Cours hebdomadaires, hors vacances scolaires et fériés.

Tarifs : possibilité d’abonnements, de carte 10 cours ou de cours à l’unité. Séance de découverte possible également.

Sur réservation.

5 Rue de la Pierre Salle Amaïna 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

LOISIRS SANTE