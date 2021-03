Colomiers Maison Citoyenne des Ramassiers Colomiers, Haute-Garonne Atelier sophrologie (en ligne) Maison Citoyenne des Ramassiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Atelier sophrologie (en ligne) Maison Citoyenne des Ramassiers, 12 mars 2021-12 mars 2021, Colomiers. Atelier sophrologie (en ligne)

du vendredi 12 mars au vendredi 9 avril à Maison Citoyenne des Ramassiers

**Le 12/03 , 19/03 , 26/030 , 09/04** Avec Brigitte Pons (sophrologue diplômée) évacuez les tensions accumulées pendant la semaine et **profitez pleinement de votre week-end.** Les séances sont ouvertes à tout public adulte quel que soit son âge et sa condition physique. Elles se déroulent actuellement en visio (il faut être équipé d’une connexion internet, mais l’accès à la séance est possible pour tout niveau en informatique). > Inscriptions et informations à la Maison citoyenne des Ramassiers * les lundis, mardis et vendredis de 9h30 à 12h et de 14h à 19h

* les mercredis de 9h à 18h30

* les jeudis de 14h à 19h

* mc-ramassiers@mairie-colomiers.fr Horaires

——– ** de 14h30 à 16h ** **Détails sur le lieu**: Maison Citoyenne des Ramassiers 1 allée Georges Brassens 31770 Colomiers 05.61.63.50.38 **Le 12/03 , 19/03 , 26/030 , 09/04** Avec Brigitte Pons (sophrologue diplômée) évacuez les tensions accumulées pendant la semaine et **profitez pleinement de votre week-end.** Les séances sont ouve Maison Citoyenne des Ramassiers 05.61.63.50.38 Colomiers Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-12T14:30:00 2021-03-12T16:00:00;2021-03-13T14:30:00 2021-03-13T16:00:00;2021-03-14T14:30:00 2021-03-14T16:00:00;2021-03-15T14:30:00 2021-03-15T16:00:00;2021-03-16T14:30:00 2021-03-16T16:00:00;2021-03-17T14:30:00 2021-03-17T16:00:00;2021-03-18T14:30:00 2021-03-18T16:00:00;2021-03-19T14:30:00 2021-03-19T16:00:00;2021-03-20T14:30:00 2021-03-20T16:00:00;2021-03-21T14:30:00 2021-03-21T16:00:00;2021-03-22T14:30:00 2021-03-22T16:00:00;2021-03-23T14:30:00 2021-03-23T16:00:00;2021-03-24T14:30:00 2021-03-24T16:00:00;2021-03-25T14:30:00 2021-03-25T16:00:00;2021-03-26T14:30:00 2021-03-26T16:00:00;2021-03-27T14:30:00 2021-03-27T16:00:00;2021-03-28T14:30:00 2021-03-28T16:00:00;2021-03-29T14:30:00 2021-03-29T16:00:00;2021-03-30T14:30:00 2021-03-30T16:00:00;2021-03-31T14:30:00 2021-03-31T16:00:00;2021-04-01T14:30:00 2021-04-01T16:00:00;2021-04-02T14:30:00 2021-04-02T16:00:00;2021-04-03T14:30:00 2021-04-03T16:00:00;2021-04-04T14:30:00 2021-04-04T16:00:00;2021-04-05T14:30:00 2021-04-05T16:00:00;2021-04-06T14:30:00 2021-04-06T16:00:00;2021-04-07T14:30:00 2021-04-07T16:00:00;2021-04-08T14:30:00 2021-04-08T16:00:00;2021-04-09T14:30:00 2021-04-09T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Maison Citoyenne des Ramassiers Adresse 05.61.63.50.38 Ville Colomiers