Châtillon-sur-Thouet Châtillon-sur-Thouet Châtillon-sur-Thouet, Deux-Sèvres Atelier sophrologie Châtillon-sur-Thouet Châtillon-sur-Thouet Catégories d’évènement: Châtillon-sur-Thouet

Deux-Sèvres

Atelier sophrologie Châtillon-sur-Thouet, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Châtillon-sur-Thouet. Atelier sophrologie 2021-07-09 14:00:00 – 2021-07-09 16:00:00 CSC MAISON POUR TOUS 9 Avenue Paul Gellé

Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres Le CSC MPT et le CCAS de Parthenay vous proposent un atelier bien-être autour de la sophrologie. Gratuit et ouvert à tous.

A destination des adultes uniquement.

Sur inscription et places limitées.

CSC MAISON POUR TOUS dernière mise à jour : 2021-06-16

Détails Catégories d’évènement: Châtillon-sur-Thouet, Deux-Sèvres Autres Lieu Châtillon-sur-Thouet Adresse CSC MAISON POUR TOUS 9 Avenue Paul Gellé Ville Châtillon-sur-Thouet