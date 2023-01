Atelier “Sophrologie” Audierne Audierne Catégories d’Évènement: Audierne

Finistère Un temps pour soi, découvrir un outil permettant d’améliorer sa qualité de vie. Plusieurs ateliers bien-être sont organisés à la piscine Aquacap : Alimentation et gestion du poids, sophrologie, Aguasofro, initiation à la cohérence cardiaque.

Ces ateliers sont animés par des thérapeutes diplômés, en petit groupe. Inscription obligatoire.

Ces ateliers sont payants, sous forme de points que l’on achètent et que l’on peut utiliser sur 1 an et pour divers ateliers. aquacap@equalia.fr +33 2 98 70 07 74 http://www.aquacap.fr/ Route de la Pointe du Raz Aquacap Audierne

