Atelier sophrologie Rue des Fauvettes Audenge, samedi 16 mars 2024.

L’association L’Académie de Yoga et Qi Gong Audenge vous propose un atelier de sophrologie animé par Patrice Judille.

Il vous présentera cette discipline dans son état actuel et par des exercices de relaxation simple et dynamique afin de trouver au travers de la relation corps esprit les forces qui sont en chacun de nous.

Ouvert à tous

Tarif

– Adhérent 7€

– Non adhérent 10€ (possibilité de prendre l’adhésion à l’Académie de 12€)

Inscription ou 06 11 74 56 38 ou yogaaudenge@gmail.com 7 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 15:15:00

fin : 2024-03-16 17:30:00

Rue des Fauvettes Complexe Sportif Christiane Ballion

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine yogaaudenge@gmail.com

