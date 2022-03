ATELIER SOPHRO PLAGE Sérignan, 14 juin 2022, Sérignan.

ATELIER SOPHRO PLAGE Sérignan

2022-06-14 09:00:00 – 2022-06-14 10:00:00

Sérignan Hérault

Sur la plage des Orpellières, entre les dunes et la mer, à proximité de la Maison de Site, venez prendre un moment pour vous, pour vous accorder une pause dans votre quotidien avec cet atelier de sophrologie équilibre, détente et mieux-être.

Au fil des pratiques de sophrologie proposées par Alexandra Cauwet Sophrologue, à travers des exercices de respiration, de visualisations ou d’entrainements corporels simples à réaliser, vous pourrez :

– prendre le temps de vivre le moment présent, pleinement reliés à vos perceptions, vos sensations, dans cet espace naturel protégé,

– expérimenter comment la sophrologie peut permettre d’aller vers une meilleure détente physique et mentale au quotidien, vers plus de lâcher-prise,

– évacuer physiquement et mentalement les tensions inutiles négatives accumulées, stimuler votre vitalité et faire le plein de positif pour vous rebooster,

– rétablir ou maintenir votre équilibre interne en prenant soin de votre santé.

dernière mise à jour : 2022-03-10 par