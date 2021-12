Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe ATELIER SOPHRO PARENT ENFANT AVEC CATHERINE Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

ATELIER SOPHRO PARENT ENFANT AVEC CATHERINE Le Mans, 15 janvier 2022, Le Mans. ATELIER SOPHRO PARENT ENFANT AVEC CATHERINE Association Spirales – Centre Beaulieu 176 Avenue François Chancel Le Mans

2022-01-15 – 2022-01-15 Association Spirales – Centre Beaulieu 176 Avenue François Chancel

Le Mans Sarthe Le Mans Sarthe Pays de la Loire Pendant 1h30, une occasion de rêver et jouer, en faisant de la Sophrologie, pour amener en douceur sa conscience vers une respiration au service de ses émotions, de ses besoins de tensions et ses besoins de détente. Jouer ensemble en explorant ses équilibres. Tarif : 20 euros pour un parent avec son enfant ( + 5 euros pour le second parent), 4 binômes mini, 10 personnes maxi. Inscription auprès de Catherine : Par Mail : sophrologue.cr@gmail.com ou par téléphone : 06.88.19.21.30 ATELIER SOPHROLOGIE PARENT ENFANT +33 6 88 19 21 30 Pendant 1h30, une occasion de rêver et jouer, en faisant de la Sophrologie, pour amener en douceur sa conscience vers une respiration au service de ses émotions, de ses besoins de tensions et ses besoins de détente. Jouer ensemble en explorant ses équilibres. Tarif : 20 euros pour un parent avec son enfant ( + 5 euros pour le second parent), 4 binômes mini, 10 personnes maxi. Inscription auprès de Catherine : Par Mail : sophrologue.cr@gmail.com ou par téléphone : 06.88.19.21.30 Association Spirales – Centre Beaulieu 176 Avenue François Chancel Le Mans

dernière mise à jour : 2021-12-14 par eSPRIT Pays de la Loire

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Association Spirales - Centre Beaulieu 176 Avenue François Chancel Ville Le Mans lieuville Association Spirales - Centre Beaulieu 176 Avenue François Chancel Le Mans