ATELIER SOPHRO PARENT/ENFANT À GENNETEIL Noyant-Villages, 13 avril 2022, Noyant-Villages.

ATELIER SOPHRO PARENT/ENFANT À GENNETEIL Genneteil 1 rue du Lavoir Noyant-Villages

2022-04-13 – 2022-04-13 Genneteil 1 rue du Lavoir

Noyant-Villages Maine-et-Loire Noyant-Villages

EUR 12 Pour aider les enfants à réduire les tensions du quotidien, savoir s’écouter, comprendre et vivre sereinement ses émotions. L’atelier favorise un temps d’échange entre parent et enfant par des pratiques ludiques et la découverte des outils et des techniques à refaire ensemble. L’atelier se termine par un temps de relaxation

Enfant à partir de 5 ans. Ouvert à tous. Tenue souple conseillée.

le 13/04 : évacuer la tristesse, la peur – le 20/04 : chasser la colère

le 18/05 : installer le calme – le 22/06 : : grandir comme un arbre

Uniquement sur inscription.

Atelier sophro parent/enfant à Genneteil

histoiredeblog@gmail.com +33 6 81 03 08 96

Pour aider les enfants à réduire les tensions du quotidien, savoir s’écouter, comprendre et vivre sereinement ses émotions. L’atelier favorise un temps d’échange entre parent et enfant par des pratiques ludiques et la découverte des outils et des techniques à refaire ensemble. L’atelier se termine par un temps de relaxation

Enfant à partir de 5 ans. Ouvert à tous. Tenue souple conseillée.

le 13/04 : évacuer la tristesse, la peur – le 20/04 : chasser la colère

le 18/05 : installer le calme – le 22/06 : : grandir comme un arbre

Uniquement sur inscription.

Genneteil 1 rue du Lavoir Noyant-Villages

dernière mise à jour : 2022-03-10 par