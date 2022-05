ATELIER SOPHRO-OENOLOGIE AUX ORPELLIERES

ATELIER SOPHRO-OENOLOGIE AUX ORPELLIERES, 1 juin 2022, . ATELIER SOPHRO-OENOLOGIE AUX ORPELLIERES

2022-06-01 18:00:00 – 2022-06-01 20:00:00 La Maison des Orpellières vous propose un atelier détente et mieux-être pour redécouvrir le vin à travers ce que nos sens en perçoivent dans une pratique de sophrologie : prendre tout son temps pour se poser, s’accorder un moment pour lâcher-prise et venir redécouvrir ses perceptions, ses sensations à travers une sophro-dégustation de vin.

