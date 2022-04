Atelier Sophro en plein air Bourg-de-Péage Bourg-de-Péage Catégories d’évènement: Bourg-de-Péage

Drôme

Atelier Sophro en plein air Bourg-de-Péage, 30 avril 2022, Bourg-de-Péage. Atelier Sophro en plein air Parc du Bois des Naix Allée Jacques Prévert Bourg-de-Péage

2022-04-30 14:30:00 14:30:00 – 2022-04-30 15:30:00 15:30:00 Parc du Bois des Naix Allée Jacques Prévert

Bourg-de-Péage Drôme Bourg-de-Péage EUR 10 10 Redécouverte et harmonisation de la respiration

Gain d’énergie

Affirmation de sa place dans l’espace

Méditation guidée en lien avec les énergies de la nouvelle lune



Sur réservation. Annulation en cas de météo défavorable +33 6 58 25 63 95 Parc du Bois des Naix Allée Jacques Prévert Bourg-de-Péage

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Bourg-de-Péage, Drôme Autres Lieu Bourg-de-Péage Adresse Parc du Bois des Naix Allée Jacques Prévert Ville Bourg-de-Péage lieuville Parc du Bois des Naix Allée Jacques Prévert Bourg-de-Péage Departement Drôme

Bourg-de-Péage Bourg-de-Péage Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourg-de-peage/

Atelier Sophro en plein air Bourg-de-Péage 2022-04-30 was last modified: by Atelier Sophro en plein air Bourg-de-Péage Bourg-de-Péage 30 avril 2022 Bourg-de-Péage Drôme

Bourg-de-Péage Drôme