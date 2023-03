Porte ouverte à l’atelier Atelier sophie Carrasco-Grimard, 1 avril 2023, Gaillac-Toulza.

Le bois est un matériau vivant, brut, et prend des apparences multiples suivant les essences, et l’histoire de l’arbre dont il provient. Il offre un potentiel de transformations infinies. Devant mon atelier, on trouve des morceaux de bois divers que je récupère de branches cassées, d’arbres morts autour de chez moi. Les voisins ou amis sont aussi de grands pourvoyeurs de matière première. Je n’utilise que du bois local et « éthique ». Il peut arriver que j’utilise des incrustations de bois exotiques, toujours de récupération, ou bien des fruits d’arbres comme les noix de banksia.

A l’occasion des JEMA 2023, je vous propose la découverte de mon métier :

Lors de la visite, il sera possible de voir l’outillage, les différents tours à bois et leur utilisation lors d’une démonstration.

Une vidéo complètera la visite en montrant la réalisation d’une pièce de l’ébauche à la finition.

Il sera aussi possible de voir quelques pièces finies.

Atelier sophie Carrasco-Grimard 31550 Gaillac Toulza Gaillac-Toulza 31550 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00

Sophie Carrasco-Grimard