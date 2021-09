Tourcoing Médiathèque André Malraux Nord, Tourcoing Atelier “Sons et Nature” Médiathèque André Malraux Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Atelier “Sons et Nature” Médiathèque André Malraux, 16 octobre 2021, Tourcoing. Atelier “Sons et Nature”

du samedi 16 octobre au samedi 23 octobre à Médiathèque André Malraux

À l’écoute des bruits de la nature et en balade autour de la médiathèque, venez enregistrer et transformer les sons captés avec l’association ARA (Autour des rythmes actuels). Présence aux deux ateliers souhaitée. Ce projet est financé par l’Etat pour les quartiers “Politique de la Ville”, les places seront donc attribuées prioritairement aux habitants de ces quartiers.

Gratuit, sur réservation. Tout public à partir de 8 ans.

À l’écoute des bruits de la nature et en balade autour de la médiathèque, venez enregistrer et transformer les sons captés avec l’association ARA (Autour des rythmes actuels). Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing Centre-ville Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T17:00:00;2021-10-23T14:00:00 2021-10-23T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Médiathèque André Malraux Adresse 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Ville Tourcoing lieuville Médiathèque André Malraux Tourcoing