Atelier Sons et Fictions du Futur Barbentane, 12 janvier 2022, Barbentane.

Atelier Sons et Fictions du Futur Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière Barbentane

2022-01-12 14:00:00 14:00:00 – 2022-01-12 Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière

Barbentane Bouches-du-Rhône Barbentane

Travail d’écriture de fictions et enregistrement de sons dans un mini studio radiophonique par l’Association Calopsitte.



Un travail d’écriture de fiction(s), tourné vers les imaginaires de la science-fiction et, simultanément, un travail de création sonore. Vous inventerez une trame pour écrire une nouvelle, des micro-histoires ou des bribes de textes. Vous pourrez ensuite enregistrer et manipuler des sons à l’aide d’un microphone et créer des productions radiophoniques.… La rencontre entre écriture et création sonore permettra la conception d’une forme originale de restitution, sonore et futuriste : une véritable bande-son du futur.



Proposé par la bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône.

Travail d’écriture de fictions et enregistrement de sons dans un mini studio radiophonique.

mediatheque@barbentane.fr +33 4 32 60 16 21

Travail d’écriture de fictions et enregistrement de sons dans un mini studio radiophonique par l’Association Calopsitte.



Un travail d’écriture de fiction(s), tourné vers les imaginaires de la science-fiction et, simultanément, un travail de création sonore. Vous inventerez une trame pour écrire une nouvelle, des micro-histoires ou des bribes de textes. Vous pourrez ensuite enregistrer et manipuler des sons à l’aide d’un microphone et créer des productions radiophoniques.… La rencontre entre écriture et création sonore permettra la conception d’une forme originale de restitution, sonore et futuriste : une véritable bande-son du futur.



Proposé par la bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône.

Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière Barbentane

dernière mise à jour : 2022-01-10 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence Provence Tourisme / Office de Tourisme Intercommunal de Terre de ProvenceProvence Tourisme / Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence