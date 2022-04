Atelier sonore Ludophones animé par Agnès Chaumié Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier sonore Ludophones animé par Agnès Chaumié Médiathèque Marguerite Yourcenar, 30 avril 2022, Paris. Le samedi 30 avril 2022

de 10h15 à 10h45

. gratuit

A la découverte des sons avec les ludophones, cette nouvelle génération de percussions ! Les ludophones ouvrent toutes grandes les portes d’un monde sonore qui conjugue découverte, plaisir du jeu et créativité. Ainsi, frappés, grattés ou frottés, ces instruments offrent un éventail et une richesse de sons inouïs. Agnès Chaumié, musicienne et chanteuse spécialisée dans l’art et l’éveil culturel des très petits, est actuellement en résidence d’artiste dans une crèche du 15ème dans le cadre de « l’art pour grandir », un programme de la ville de Paris qui a pour but de favoriser l’éducation culturelle et artistique des enfants. samedi 30 avril dans la salle d’animation (1er étage) 10h15-10h45 : enfants de 2 à 4 ans accompagnés par un adulte Début des inscriptions mercredi 30 mars (sur place, par mail ou par téléphone) Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

12 : Vaugirard (Paris) (345m) 88 : Alleray – la Quintinie / Médiathèque Yourcenar (Paris) (133m)

Contact : http://equipement.paris.fr/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 0145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/

Ludophones TM

