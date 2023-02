Atelier sonore : Les animaux de l’Antarctique Le Havre Catégories d’Évènement: Le Havre

Atelier sonore : Les animaux de l'Antarctique, 23 février 2023, Le Havre

2023-02-23 14:00:00

Seine-Maritime Le Muséum pose ses valises à la Fabrique des quartiers sud et vous emmène en voyage… au pôle Sud ! Cap sur le grand Sud ! Un des premiers moyens de repérer un animal est souvent de tendre l’oreille. Sur la banquise ou dans les fonds marins, les animaux dévoilent leur présence en émettant un cri, un chant ou un grognement. Tendez bien l’oreille et essayez de découvrir les animaux qui se cachent derrière les différents cris et sons que nous vous feront écouter. Trouvé ? Alors parlons ensemble de cet animal… Pour les enfants à partir de 6 ans, accompagnés d’une adulte – Durée : 1h – Gratuit.

Réservation conseillée en ligne. museum@lehavre.fr +33 2 35 13 43 40 https://www.museum-lehavre.fr/ Le Havre

