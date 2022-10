Atelier Sonore à la Bibliothèque Saint-Rémy-de-Provence, 26 octobre 2022, Saint-Rémy-de-Provence.

Atelier Sonore à la Bibliothèque

En lien avec Ether

Atelier gratuit, dès 10 ans, de 14h à 17h

Un atelier pour stimuler l’imaginaire à travers la musique et les sons.



45 minutes de déambulation sonore où vous pourrez découvrir et sélectionner vos sons et morceaux diffusés en live.



1h15 d’imagination et d’écriture où vous vous inspirerez des sons et morceaux pour inventer votre histoire.



45 minutes d’enregistrement : nous enregistrerons les histoires inventées à partir des sons et morceaux sélectionnés lors de la déambulation.

Créations sonores pour les enfants à partir de 10 ans, le mercredi 26 octobre de 14h à 17h à la Bibliothèque Municipale Joseph Roumanille.

bibliotheque@ville-srdp.fr +33 4 90 92 70 21 http://www.bibliotheque-saintremydeprovence.fr/

