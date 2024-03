Atelier « son immersif sur acousmonium » Cité des sciences et de l’Industrie Paris, vendredi 22 mars 2024.

Atelier « son immersif sur acousmonium » L’acousmonium est un instrument puissant pour la spatialisation live. Conçu en 1974 par François Bayle, il se compose d’un ensemble de haut-parleurs. Vendredi 22 mars, 16h30 Cité des sciences et de l’Industrie En accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles

Dans cet atelier, l’artiste Lola Ajima nous racontera son histoire et proposera une introduction à son fonctionnement et à son utilisation. Les participants auront également l’occasion de pratiquer la spatialisation de la musique électroacoustique, en essayant le système par eux-mêmes.

Cet atelier s’adresse aux artistes sonores et musiciens expérimentaux qui s’intéressent à la spatialisation live pour un concert, une installation ou une performance théâtrale, ou à toute autre personne intéressée par le son immersif et la spatialisation.

