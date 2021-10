Les Hôpitaux-Neufs Les Hôpitaux-Neufs Doubs, Les Hôpitaux-Neufs Atelier solidaire pour Féminité Sans Abri Les Hôpitaux-Neufs Les Hôpitaux-Neufs Catégories d’évènement: Doubs

Les Hôpitaux-Neufs

Atelier solidaire pour Féminité Sans Abri Les Hôpitaux-Neufs, 6 novembre 2021, Les Hôpitaux-Neufs. Atelier solidaire pour Féminité Sans Abri 2021-11-06 – 2021-11-06 le vert clair 1 place de la mairie

Les Hôpitaux-Neufs Doubs Atelier solidaire au profit de Féminité Sans abri ! Au programme :

?? Couture de lingettes et trousses pour Noël ??(amener sa machine – tissu fourni)

?? Déco de sac Kraft pour Noël

