Atelier Sol et semis Les Loges-Margueron, samedi 2 mars 2024.

Samedi 2 mars : LES LOGES MARGUERON Atelier sol et semis. De 14 à 17h. C’est le grand retour des ateliers jardinage au naturel ! Tous les mois, on se retrouve pour parler, échanger et pratiquer le jardin ! Tous ensemble, venez (re)découvrir le jardinage.

Tout commence avec les semis : rendez-vous dans les jardins de la Ressourcière, aux Loges-Margueron.

Au programme, nous verrons :

-Les secrets pour bien préparer son terreau à semis

-Quelles sont les plantes à semer en cette fin d’hiver

-Comment bien préparer son sol pour l’arrivée du printemps !

On vous attend nombreux!

Organisé par le CIE d’Othe et d’Armance. .

Les Loges-Margueron 10210 Aube Grand Est ressourciere10@gmail.com

