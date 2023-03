Broderie Haute Couture ou comment sublimer un textile Atelier Soirêve, 1 avril 2023, Bessenay.

Broderie Haute Couture ou comment sublimer un textile 1 et 2 avril Atelier Soirêve

La broderie d’art joue avec les techniques et les matières pour sublimer les textiles et créer du beau. Elle harmonise les brillances, les mouvements et les volumes pour donner vie à des pièces de tissu qui devriendront des robes haute couture, des costumes, des bijoux ou des créations artistiques de décoration.

Vous pourrez découvrir tout cet univers au sein de mon atelier situé dans les Monts du Lyonnais. Au travers de démonstrations et d’échanges, vous comprendrez les techniques, découvrirez les matières et vous réaliserez que la broderie fait partie de notre quotidien et de notre histoire.

Je vous montrerai notamment l’utilisation du crochet de Lunéville, outil indispensable pour la broderie haute couture, la pose de cannetille en broderie d’or, et la broderie en restauration textile.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:30:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:30:00+02:00

