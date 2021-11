Aucun Aucun Aucun, Hautes-Pyrénées Atelier soins de la peau, naturels et écoresponsables Aucun Aucun Catégories d’évènement: Aucun

Hautes-Pyrénées

Atelier soins de la peau, naturels et écoresponsables Aucun, 30 novembre 2021, Aucun. Atelier soins de la peau, naturels et écoresponsables mairie AUCUN Aucun

2021-11-30 20:30:00 20:30:00 – 2021-11-30 mairie AUCUN

Aucun Hautes-Pyrénées Aucun Héloïse Pilgean (que vous connaissez peut-être déjà pour ses superbes chroniques sur Fréquence Luz) vous propose un

atelier écoresponsable sur les soins de la peau. Une belle opportunité d’apprendre à connaître sa peau, à lutter

contre le lavage de cerveau cosmétique, de développer de nouvelles routines bien-être… et surtout une occasion rêvée de prendre un temps pour soi accompagné.e par une professionnelle des soins esthétiques et naturels. Vous

réaliserez également un soin du visage personnalisé que vous pourrez reproduire en toute autonomie à la maison. Le mardi 30 novembre de 20h30 à 22h30

Tarifs : 5€ par personne.

Pour vous inscrire, contactez Héloïse : 07 87 08 78 81 ou

heloisepilgean@yahoo.fr. tierslieuvaldazun@gmail.com mairie AUCUN Aucun

