Vendée Sèvremont Visite du jardin de la ferme du bonheur, découverte et vertus des plantes, fabrication d’un baume (repartez avec votre fabrication). En collaboration avec Elodie TEXIER – Au cœur des plantes

Réservation obligatoire par mail. Formation pour adulte sur la nature lafermedubonheur85@gmail.com La Ferme Du Bonheur 85 1 Lieu-dit La Berle Grande Sèvremont

